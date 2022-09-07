Türeli de desteklerinden dolayı Türk'e teşekkür ederek, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Malazgirt, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı Türeli'den Emniyet Müdürü Türk'e ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.