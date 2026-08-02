11. Geleneksel Yağlı Güreşler Coşkuyla Yapıldı

ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, Dursunköy'de kurulan er meydanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 'İstanbul'un Kırkpınarı' olarak anılan organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 578 sporcu kol bağlarken, yüzlerce güreşsever ata sporunun heyecanına ortak oldu. Baş boyunda rakiplerini geride bırakan Serdar Yıldırım, altın kemerin sahibi oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yağlı Güreşler, bu yıl 11'inci kez Dursunköy'de kurulan er meydanında gerçekleştirildi. 'İstanbul'un Kırkpınarı' olma vizyonuyla her yıl büyüyen organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanları ve güreşseverleri bir araya getirdi. Minik boylardan başpehlivanlığa kadar 14 farklı boyda toplam 578 sporcu, gün boyunca kıyasıya mücadele ederek er meydanında ata sporunun ruhunu yaşattı.

Etkinliğe; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcıları, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreşsever katıldı.

'TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK'

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise konuşmasında, meslek hayatına Edirne'de başladığını ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin heyecanını yakından yaşadığını belirterek, Arnavutköy'de 11'incisi düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocukların ve gençlerin sportif yeteneklerine uygun branşlarda spor yapmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Kılıçarslan, Arnavutköy'de gerçekleştirilen bu organizasyonun Türk sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Yağlı güreşlerin Türk tarihinin en önemli sportif ve kültürel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, bu tür organizasyonların geleneksel sporların yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

'YAĞLI GÜREŞ BİZİM MEDENİYET MİRASIMIZDIR'

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, yaptığı konuşmada, yağlı güreşin asırlardır milletin cesaretini, mertliğini, ahlakını ve ruhunu yaşatan en köklü geleneklerden biri olduğunu söyledi.

Yağlı güreşlerin yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve medeniyet mirası olduğunu vurgulayan Kurt, Arnavutköy Belediyesi olarak geçmişten emanet alınan bu değeri yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

11'incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşlerin her geçen yıl daha da büyüyerek ülkenin önemli güreş organizasyonları arasında yer almasını hedeflediklerini belirten Kurt, Dursunköy denildiğinde akla gelen isimlerden merhum Hasan Koç'u rahmet ve minnetle andı. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen federasyon yetkililerine, güreş ağasına, hakemlere, sponsorlara, belediye çalışanlarına ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

'ER MEYDANI KARDEŞLİĞİN VE BİRLİĞİN SİMGESİDİR'

Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk de yaptığı konuşmada organizasyonun kazasız belasız ve şenlik havası içerisinde tamamlanmasını temenni ederek, tüm pehlivanlara başarılar diledi ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gün boyu süren müsabakalarda 14 farklı boyda toplam 578 sporcu er meydanında kol bağladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelelerde pehlivanlar güçlerini, azimlerini ve centilmenliklerini ortaya koydu. Baş boyunda rakiplerini geride bırakan Serdar Yıldırım (Sakarya), 11. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Arnavutköy Belediyesi, her yıl daha da büyüyen Geleneksel Yağlı Güreş Organizasyonu ile ata sporunun yaşatılmasına, yeni nesillere aktarılmasına ve güreş kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sunmayı sürdürüyor. Her geçen yıl artan sporcu sayısı ve yoğun katılımla Arnavutköy Yağlı Güreşleri, "İstanbul'un Kırkpınarı" olma vizyonunu güçlendirerek Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonları arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor."

Tüm boylarda dereceye giren birinciler ise şöyle:

"Minik Bir Boy: Ayaz Emir Gölbaşı (İstanbul)

"Minik İki Boy: Kuzey Pınarcı (İstanbul)

"?Teşvik Bir Boy: Süleyman Toprak (İstanbul)

"?Teşvik İki Boy: Siyel Kadiri (Yalova)

"Tozkoparan Boyu: Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

"Ayak Boyu: Kerem Çetin (İstanbul)

"Deste Küçük Boy: Ensar Samet Atar (Kocaeli)

"?Deste Orta Boy: Muhammet Emin Solak (Kocaeli)

"Deste Büyük Boy: Ferhat Duman (İstanbul)

"?Küçük Orta Küçük Boy: Cenk Akpınar (Sivas)

"?Küçük Orta Büyük Boy: Berk Avcı (Bursa)

"Büyük Orta Boy: Murat Gonca (İstanbul)

"Başaltı Boyu: Engin Atar (İstanbul)

"Baş Boyu (Başpehlivan): Serdar Yıldırım (Sakarya)"