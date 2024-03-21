11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Dünya Muaythai Şampiyonası\'nda 2. oldu

Bursaspor Transfer Tahtası Sorunu Yeni Sezonda Çözülecek

Bursaspor Kulübü'nün kötü gidişatındaki en büyük etken olan transfer tahtası sorununun yeni sezonda çözüleceğini söyleyen Genel Sekreter Erkan Öncel, 30'a yakın dosya olduğunu ve 100-150 milyon TL civarında çözeceklerini belirtti. Ayrıca, benzinlik arazisiyle ilgili sürecin devam ettiğini ve 250 milyon TL beklentileri olduğunu ifade etti. Öncel, şirketleşme ve transfer tahtasıyla ilgili çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.