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11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti - Son Dakika

11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti

09.10.2021 15:41

11 yıl Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbol oynayan Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrine bir cami yaptırdı. Gökdeniz, "Camiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmasını istiyorum. Benim hayalim bu. Müslümanlar var ancak cami yoktu" sözleri ile durumu anlattı.

2008 yılında 8 milyon euro civarı bonservis bedeline Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan ve 11 yıl burada top koşturan Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrinde cami yaptırdı.

Rusya'da cami inşa ettiren Gökdeniz Karadeniz, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmasını istiyor

"HAYALİM BU"

Camiyi neden yaptırdığıyla ilgili Gökdeniz Karadeniz, "11 yıl boyunca burada yaşadım, başarılar kazandım. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu, bir cami yaptırmak istedim. Pandemi sebebiyle açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı.

Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti

Recep Tayyip Erdoğan, Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti - Son Dakika
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