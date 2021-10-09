2008 yılında 8 milyon euro civarı bonservis bedeline Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan ve 11 yıl burada top koşturan Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrinde cami yaptırdı.
Camiyi neden yaptırdığıyla ilgili Gökdeniz Karadeniz, "11 yıl boyunca burada yaşadım, başarılar kazandım. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu, bir cami yaptırmak istedim. Pandemi sebebiyle açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti - Son Dakika Spor