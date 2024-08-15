12 Yaşındaki Güreşçi Berat Çelik Türkiye Şampiyonu Oldu

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 12 yaşındaki güreşçi Berat Çelik, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bir kez daha Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu şampiyonlukla birlikte kariyerindeki 3. Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan Çelik, hedefini daha da yükseğe taşıdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreşe başlayan Çelik, antrenörü Adem Şahna'nın desteğiyle kısa sürede büyük başarılar elde etti. Minderde henüz mağlup olmamasını büyük bir başarı olarak değerlendiren Çelik, yaptığı açıklamada, "Üç kere Türkiye şampiyonu oldum. Bu şampiyonluklarıma vesile olan herkese teşekkür ederim. Hedefim, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında madalya alarak ülkemi temsil etmek" dedi.

"İlham kaynağım Taha Akgül, Alperen Berber ve Rıza Kayaalp"

Güreşe olan ilgisinin Taha Akgül, Alperen Berber ve Rıza Kayaalp gibi başarılı sporcuları izlemesiyle başladığını belirten Çelik, "Onları izleyerek güreşe olan merakım daha da arttı. Büyük bir kariyerle bitirmeyi umuyorum" diye konuştu.

"Günde dört saat antrenman yapıyorum"

Günde dört saat antrenman yaptığını söyleyen Çelik, "Antrenmanlarımda takım arkadaşlarımın da büyük desteği oluyor. Hep birlikte başarılar elde ediyoruz" şeklinde konuştu. Ağrı'ya ve ülkesine gurur yaşatmak istediğini ifade eden Çelik, "Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak en büyük hayalim" dedi.

Şahna: "Berat özel yetenekli bir çocuk"

Antrenör Adem Şahna, "5 yıl içerisinde, İlçe Müdürlüğümüzle birlikte çevreden topladığımız çocuklarla bir takım oluşturduk ve bu 5 yılın ilk 3 yılında meyvelerini görmeye başladık. Çeşitli kategorilerde madalyalar alarak ve takım halinde güzel başarılar elde ettik. 3 tane de kadın sporcumuz var, ikisi milli takıma girdi. Biri de Türkiye 3.'sü oldu. İnşallah Avrupa'dan da madalya bekliyoruz. Berat'ı veli ziyaretine giderken sokakta gördük,çok hareketli, çok seri çocuktu. Orda davet ettik. Çünkü çok hareketliydi dikkatimizden kaçmadı biraz analiz edince. Sonra sağolsun antrenmanlarımıza geldi. Antrenmanlarda onu yakından izlemek istedik, teknik olarak yeteneğini görmek istedik. Olağanüstü çok büyük yetenekli bir potası olduğunu gördük. Sonra çalışmaya başladık ona da söyledik yeteneklerin çok fazla eğer çalışırsan, inanırsan başarılı olabilirsin. Berat'ta o günden beri çalışarak ilk Türkiye Şampiyonasında 2023'te Ankara'da U11'de Türkiye Şampiyonu oldu çok rahat bir şekilde. Akabininde 2024'te okullar arası 34 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. 2 hafta öncede Ankara'da U13 yaş grubunda ki Berat 12 yaşında ama 13 yaş grubunda Türkiye Şampiyonu oldu. 12 yaşındaki bir çocuğun 13 yaş grubunda çok rahat bir şekilde şampiyon olması da, Berat'ın zaten özel bir sporcu, özel yetenekli bir sporcu olduğunu gösteriyor ve bu hem Berat'ı hem bizi çok gururlandırdı çünkü beklentimiz Berat'tan gelecekte 2 sene sonra, seneye yada Avrupa'da, Dünyada ondan sonraki senelerde tekrardan gençlerde yada büyüklerde, olimpiyatlarda madalya alacak yetenekli sporcularımızdan birisi, inanıyoruzda hem milli takım antrenörlerinden hem de Türkiye izlediğimiz hocalarda Berat'ı izlediği zaman hep ortak kararımız bu yani çocuk kendini bozmazsa, değiştirmezse, antrenmanlarını bozmazsa gelecekte olimpik düzeyde bir sporcu olduğunu kesinlikle devletimizi ilerde temsil edeceğini, bayrağı göklere çıkarıp İstiklal Marşı'nı okutacak yıldız aday olduğunu öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI