Genç Boksör Sude Erak'tan Eyalet Şampiyonluğu, Almanya İkinciliği

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER)- Almanya'nın Peine kentinde yaşayan 13 yaşındaki Kayserili boksör Sude Erak, Aşağı Saksonya Eyalet Şampiyonu olurken, ülke genelindeki turnuvada Almanya ikinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Disiplini ve performansıyla dikkat çeken genç sporcu, ailesi ve spor camiasının gururu oldu.

Almanya'nın Hannover kenti yakınlarındaki Peine'de yaşayan Kayserili bir işçi ailenin 13 yaşındaki kızı Sude Erak, boks branşında önemli bir başarıya imza attı. Lise 7.sınıf öğrencisi olan Erak, Aşağı Saksonya (Niedersachsen) Eyalet Şampiyonu olurken, ülke genelinde düzenlenen turnuvada Almanya ikinciliğini kazandı.

Niedersachsen eyaletinde zirveye çıkan genç sporcuya madalyası, Peine Belediye Başkanı Klaus Saemann tarafından takdim edildi. Sude Erak'ın sevincine antrenörleri ve takım arkadaşları da ortak oldu.

Disiplinli çalışması ve ringdeki performansıyla dikkat çeken Sude Erak, genç yaşına rağmen elde ettiği derecelerle spor camiasının takdirini topladı. Başarılarının, önümüzdeki turnuvalar için umut verdiği belirtildi.

Boksa başlama sürecini anlatan Sude Erak, ağabeyi Mert Erak'ı örnek aldığını söyledi. Ağabeyinin U19 kategorisinde 75 kiloda eyalet birinciliği, Almanya üçüncülüğü ve Almanya genelinde üç kez "en iyi boksör" seçilmesinin kendisini motive ettiğini belirten Erak, "Onun izinden giderek boksa başladım ve ben de ailemi gururlandırdım" dedi. Erak, ailenin en küçük ferdi 6 yaşındaki Kaan'ın da boksa ilgi duyduğunu ifade ederek, ailesi ve yakın çevresinin desteğine teşekkür etti.

Avrupalı Kayseriler Birliği (AKB) Yönetim Kurulu Üyesi Muhliddin Urfa, torunlarının spora olan ilgisi ve elde ettikleri başarılarla gurur duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

AKB Genel Başkanı Yeşim Akpınar ise Sude Erak'ın başarısının Avrupa'da yaşayan genç sporcular için ilham verici olduğunu vurguladı. Akpınar, "Genç sporcumuzu, ailesini ve destek olan herkesi tebrik ediyoruz. Kendisi için özel bir gün düzenleyerek plaket ve çiçek takdim edeceğiz. Avrupa'da öne çıkan hemşerilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.