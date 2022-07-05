1308 Osmaneli Belediye Spor ve Sakarya Erenler Futbol Kulübü alt yapılarından hazırlık maçı - Son Dakika
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1308 Osmaneli Belediye Spor ve Sakarya Erenler Futbol Kulübü alt yapılarından hazırlık maçı

05.07.2022 11:25
1308 Osmaneli Belediye Spor ve Sakarya Erenler Futbol Kulübü alt yapılarından hazırlık maçı

1308 Osmaneli Belediye Spor ve Sakarya Erenler Futbol Kulübü U10-11-12 alt yapı takımları Osmaneli'nde hazırlık maçları yaptı.

1308 Osmaneli Belediye Spor ve Sakarya Erenler Futbol Kulübü U10-11-12 alt yapı takımları Osmaneli'nde hazırlık maçları yaptı.

Osmaneli Belediye Spor yaz spor okulları ve alt yapı takımları U-10-11-12 yaş gruplarına 25 dakikalık iki devreler halinde hazırlık maçları yaptılar. Osmaneli Şehitler Parkı çim sahamızda oynanan hazırlık maçları sonrası ev sahibi olarak takımlara yemek ikramında bulunuldu.

Osmaneli'nde spor ve sporcuya önem verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor BAL ligindeyken takımız oyuncusu olan Ali Kambur, Erenler Futbol Kulübünün hocalığını yapıyor. Değerli hocamıza ilçemiz sporuna hizmetleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Alt yapı takımlarımız diğer branşlarda ve futbolda yaz okullarımızın yanı sıra turnuvalarla kendilerini geliştirecekler. Eğitim ve sporu birlikte götürdüğümüz yaz spor okullarımıza aileler ve çocuklarımız büyük ilgi gösteriyor" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediye Spor ve Sakarya Erenler Futbol Kulübü alt yapılarından hazırlık maçı - Son Dakika

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