1461 Trabzon FK, Kırıkkale FK\'yi Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1461 Trabzon FK, sahasında Kırıkkale FK'yi 3-1 mağlup etti.
Of ilçe Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 9. dakikada Enes Karakuş'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren 1461 Trabzon FK, 63. dakikada İbrahim Sürgülü'nün golüyle 2-0 öne geçti.
Konuk ekip 72. dakika Osman Arslantaş'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken 90+4'üncü dakikada kontraataktan bulduğu golle skoru 3-1'e yapan Enes Karakuş, maçın sonucunu da tayin etti.
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