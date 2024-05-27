1461 Trabzon FK, play-off finaline yükseldi - Son Dakika
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1461 Trabzon FK, play-off finaline yükseldi

1461 Trabzon FK, play-off finaline yükseldi

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur rövanşında 1461 Trabzon FK, deplasmanda AcnTURK Sigorta Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Trabzon ekibi, play-off finaline yükseldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada Vanspor'un golünü 90+1 dakikada Furkan Sakı kaydetti. 1461 Trabzon FK'nin golünü ise 90+6. dakikada Hakan Yeşil attı. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran 1461 Trabzon FK, adını finale yazdırdı. Trabzon temsilcisi, finalde Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

27.05.2024 17:59
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TFF 2. Lig play-off üçüncü tur rövanşında 1461 Trabzon FK, deplasmanda AcnTURK Sigorta Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Trabzon ekibi, play-off finaline yükseldi.

Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada Vanspor'un golünü 90+1 dakikada Furkan Sakı kaydetti. 1461 Trabzon FK'nin golünü ise 90+6. dakikada Hakan Yeşil attı.

İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran 1461 Trabzon FK, adını finale yazdırdı. Trabzon temsilcisi, finalde Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK, play-off finaline yükseldi - Son Dakika

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