15\'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan\'ı 31-22 Yendi

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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'ı 31-22 yendi.

Başkent Belgrad'da oynanan maçta ay-yıldızlı takım, Sırbistan'ı 31-22 yenmeyi başardı.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Moldova'ya 33-14 yenilirken, gruptaki ikinci maçında da deplasmanda Bulgaristan'a 40-24 mağlup olmuştu.

Organizasyonda grup birincisi olan takımlar, play-off formatında yarı final ve final maçları oynayacak. Formata göre şampiyon olan takım, bir üst lig olan Avrupa Trophy'ye yükselecek.

Ligde son sırada yer alan takım ise bir alt seviye olan gelişim ligine düşecek.