15\'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan\'ı 31-22 Yendi

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'ı 31-22 yendi.
Başkent Belgrad'da oynanan maçta ay-yıldızlı takım, Sırbistan'ı 31-22 yenmeyi başardı.
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Moldova'ya 33-14 yenilirken, gruptaki ikinci maçında da deplasmanda Bulgaristan'a 40-24 mağlup olmuştu.
Organizasyonda grup birincisi olan takımlar, play-off formatında yarı final ve final maçları oynayacak. Formata göre şampiyon olan takım, bir üst lig olan Avrupa Trophy'ye yükselecek.
Ligde son sırada yer alan takım ise bir alt seviye olan gelişim ligine düşecek.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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