15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya - Son Dakika
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15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

21.06.2022 15:35
15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

Akdeniz Masa Tenisi Birliği (MTTU) tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe İzel Bilgiç, bronz madalya elde etti.

Akdeniz Masa Tenisi Birliği (MTTU) tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe İzel Bilgiç, bronz madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Ayşe İzel Bilgiç, İsrail'den Elinor Davidov'u 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonu 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın dördüncü tamamladığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya - Son Dakika
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