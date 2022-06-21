15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya 'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Ayşe İzel Bilgiç, İsrail 'den Elinor Davidov'u 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Masa Tenisi Birliği (MTTU) tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe İzel Bilgiç, bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Akdeniz, İsrail, Spor, Son Dakika

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