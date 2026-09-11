15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Naz Karartı, Zeynep Dilara Ünlü ve Arya Kaymaz'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, finaldeki mücadelesi sonucunda bu dereceyi elde etti.
15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde gerçekleştirildi.
Naz Karartı, Zeynep Dilara Ünlü ve Arya Kaymaz'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, finaldeki mücadelesi sonucunda şampiyonada gümüş madalya elde etti.
Kaynak: AA
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