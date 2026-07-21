Vezirköprü offroad yarışı güvenlik toplantısı - Son Dakika
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Vezirköprü offroad yarışı güvenlik toplantısı

Vezirköprü offroad yarışı güvenlik toplantısı
21.07.2026 17:37  Güncelleme: 17:38
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24-26 Temmuz 2026'da düzenlenecek 16. Samsun Vezirköprü Offroad Yarışı öncesinde güvenlik ve koordinasyon toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda yarış güvenliği, ulaşım ve seyirci tedbirleri ele alındı.

16. Samsun Vezirköprü Yarışı öncesi güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek organizasyon öncesinde, yarış hazırlıkları ve alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesi ev sahipliğinde, Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) organizasyonuyla gerçekleştirilecek şampiyona öncesindeki Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, yarış süresince uygulanacak güvenlik önlemleri, organizasyon hazırlıkları, ulaşım, seyirci güvenliği ve kurumlar arası koordinasyona ilişkin son değerlendirmeler yapıldı. 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak-16. Samsun Vezirköprü Yarışı'nın, 23 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda düzenlenecek start seremonisiyle başlayacağı, yarışların ise 24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Havza Kaymakamı ve Vezirköprü Kaymakam Vekili Samet Serin, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, Samsun Otomobil Spor Kulübü Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Samsun İl Temsilcisi Burcu Yılmaz ile ilgili kurum müdürleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vezirköprü offroad yarışı güvenlik toplantısı - Son Dakika

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