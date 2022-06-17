16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı - Son Dakika
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16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı

17.06.2022 17:48

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı seminerin ilk gününde TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TBF Eğitim Kurulu Başkan Vekili ve TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, Yunanistan Erkek Milli Takımı Atletik Performans Antrenörü Kostas Chatzichristos ile TBF Eğitim Kurulu Üyesi ve başantrenör Ahmet Çakı, katılımcılarla buluştu.

Aydın Örs, organizasyonun bu yıl 16. kez düzenlendiğini belirterek, "Bu seminerde çok kaliteli isimler ders verecek. Hocaların sizlerle paylaşacağı deneyimler, hiçbir yerde bulunamaz. Bunlar, oyunu okuma ve anlayarak öğrenme konuları. Bu mesleği çok tutkulu bir şekilde sevmek ve çalışmak çok önemli. Eğer başarılı olmak istiyorsanız herkesten fazla ve farklı şekilde çalışacaksınız. Çok iyi eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bu seminerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Örs'ün ardından söz alan Çetin Yılmaz ise "Senin Yerinde Olsam" başlıklı konuşmasında antrenman süreçleri ve içerikleriyle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Kostas Chatzichristos, "Sezon Öncesi Antrenman: Periyotlama ve Egzersiz Seçimi" konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Seminerin ilk günü, Ahmet Çakı'nın "Pick and Roll Offense" eğitimiyle son buldu.

Üç gün sürecek 16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde yarın Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak ve eski Sırp basketbolcu Dusko Savanovic, çeşitli eğitimler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da başladı - Son Dakika

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