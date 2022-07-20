Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, 9-21 Ağustos tarihlerinde THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek kampın sporcu kadrosu belli oldu.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 16 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girecek - Son Dakika

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