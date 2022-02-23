16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer - Son Dakika
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16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer

23.02.2022 10:12
16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer

16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, katıldığı turnuvada dünya 1 numarası Magnus Carlsen'i yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, katıldığı turnuvada dünya 1 numarası Magnus Carlsen'i yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Henüz 10 yaşındayken "usta" unvanını alan ve bu alanda rekor kıran Hintli Praggnanandhaa ile dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Carlsen, toplam 1,5 milyon dolar ödüllü çevrimiçi turnuva Meltwater Şampiyonası'nda karşılaştı.

2018 yılında "büyük usta" olan Hintli sporcu, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki rakibini 39 hamlede yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Praggnanandhaa, 2013'te dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç sporcu oldu.

Norveçli sporcu, daha önce Hintli büyük ustalar Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'ya yenilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer - Son Dakika


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