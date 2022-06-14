Başkent Bükreş 'te yapılan organizasyonun ikinci gününde, grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır , finalde Macar Laszlo Darabos ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Cemal Yusuf, gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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