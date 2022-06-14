17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

14.06.2022 21:07
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te yapılan organizasyonun ikinci gününde, grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır, finalde Macar Laszlo Darabos ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Cemal Yusuf, gümüş madalya elde etti.

Halil Çınar 55 kiloda bronz madalya mücadelesinde İsveçli Magnus Ekerot ile mücadele etti. Rakibini 9-6 yenen Halil, bronz madalya kazandı.

Ali Sümbül 48 kiloda repesaj mücadelesinde karşılaştığı Rumen Alberto Marian Enachescu'yu 11-3 yenerek bronz madalya mücadelesinde çıkmaya hak kazandı. Ali, bronz madalya mücadelesinde mücadele ettiği Macar Levente Fige'ye 4-1 yenildi.

Alperen Berber 80 kiloda repesaj müsabakasında Macar Oliver Jozsef Kovacs'ı 9-0 yenerek bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Alperen, bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Yehor Yakushenko'ya 8-6 mağlup oldu.

71 kiloda İbrahim Özdemir finalde

Elemelerde 71 kiloda İbrahim Özdemir, Avusturyalı Marco Begle'yi 8-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Macar Dominik Attila Czuczor'u 6-3, çeyrek finalde Ukraynalı Maksym Radyk'i 9-0, yarı finalde de Sırp Antal Vamos'u 10-8 yenen İbrahim, finale çıktı.

İbrahim, yarın finalde Azerbaycanlı Davud Mammadov ile karşılaşacak.

Son 16 turunda 92 kiloda Lokman Gül, Estonyalı Josep Parnalas'ı 9-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde karşılaştığı Rumen Gabriel Eduardo Stan'a 9-7 yenilen Lokman, Rumen rakibinin finale çıkması dolayısıyla repesaj maçına çıkmaya hak kazandı.

Lokman, yarın repesaj müsabakasında Ermeni Grisha Voskanya ile mücadele edecek.

Elemelerde 51 kiloda Ahmet Çakmak, Yunan Vasileios Rafail Papageorgıou'yu 6-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ahmet, çeyrek finalde karşılaştığı Macar Peter Zsigmond Totok'a 3-2 kaybetti.

Son 16 turunda 60 kiloda Muhammet Emre Uğurlu, Rumen Cristian Eduard Murgui'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Muhammet Emre, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Finlandiyalı Oliver Alexander Bernhard Pada'ya 4-2 yenildi.

Elemelerde 45 kiloda Ömer Altaş, Gürcü rakibi Giorgi Kochelidze'ye 5-2 yenildi

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Kaynak: AA

Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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