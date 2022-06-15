Grekoromen Milli Takımı'nda İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş ve Halil Çınar bronz madalya elde etti. Grekoromen Milli Takımı toplamda 3 madalya kazanarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna 'nın ardından 4. tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş 'te düzenlenen şampiyonada 71 kiloda mindere çıkan İbrahim Özdemir, final müsabakasında Azerbaycanlı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

İbrahim Özdemir, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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