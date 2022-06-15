17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

15.06.2022 20:55
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir, altın madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te düzenlenen şampiyonada 71 kiloda mindere çıkan İbrahim Özdemir, final müsabakasında Azerbaycanlı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçilerden 92 kiloda mindere çıkan Lokman Gül ise bronz madalya müsabakasında Alman rakibine kaybederek beşinci sırayı aldı.

Şampiyonada Grekoromen Milli Takımı, takım halinde dördüncü oldu.

Grekoromen Milli Takımı'nda İbrahim Özdemir altın, Cemal Yusuf Bakır gümüş ve Halil Çınar bronz madalya elde etti. Grekoromen Milli Takımı toplamda 3 madalya kazanarak şampiyonayı 102 puan ile Ukrayna'nın ardından 4. tamamladı.

YORUMLAR
500
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
Kaynak: AA

İbrahim Özdemir, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement