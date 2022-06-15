Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş 'te devam eden şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Tuba Demir, rakiplerini yenerek final müsabakasında Macar Gerda Terek'in rakibi oldu.

Romanya 'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporculardan 65 kiloda Duygu Gen ve 57 kiloda Tuba Demir rakiplerini yenerek finale çıktı.

Kaynak: AA

Tuba Demir, Romanya, Spor, Son Dakika

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