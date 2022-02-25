18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

25.02.2022 16:13
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan'a 38-21 yenildi.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan'a 38-21 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 10-8, ikinci periyodunu ise 23-14 önde geçen Hırvatistan, müsabakadan 38-21 galip ayrıldı.

Milli takım 8 maç sonunda 1 galibiyet 7 yenilgi alırken, Hırvatistan ise 7. kez galip geldi.

Bu etabı 8. sırada bitiren ay-yıldızlı ekip, 5-8.'lik maçında bugün Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

Grup ikincisi Hırvatistan ise yine bugün oynanacak yarı finalde Mısır'ın rakibi oldu.

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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Hırvatistan, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika


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