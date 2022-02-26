18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Kuveyt'i 30-21 yenerek organizasyonu 8. sırada tamamladı.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 11-8 önde geçen Türkiye, ikinci periyotta da etkili oyununu sürdürerek son periyoda 18-14 üstün girdi.
Oyunun son çeyreğinde de iyi oynayan Türkiye, maçtan 30-21 galip ayrıldı.
Bu sonuçla milliler, şampiyonayı 8. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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