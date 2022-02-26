18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

26.02.2022 14:02
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Kuveyt'i 30-21 yenerek organizasyonu 8. sırada tamamladı.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Kuveyt'i 30-21 yenerek organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 11-8 önde geçen Türkiye, ikinci periyotta da etkili oyununu sürdürerek son periyoda 18-14 üstün girdi.

Oyunun son çeyreğinde de iyi oynayan Türkiye, maçtan 30-21 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milliler, şampiyonayı 8. sırada tamamladı.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

YORUMLAR
500
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Kuveyt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement