Milli atlet Eda Tuğsuz ise kadınlar cirit atma elemelerinde mücadele verdi. Eda üç hakkında da faul yaparak şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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