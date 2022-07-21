18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

21.07.2022 10:35
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 3000 metre engelli ve disk atmada madalya mücadeleleri yaşandı.

Kazakistan adına yarışan Norah Jeruto, 8 dakika 53.02 saniyelik zamanıyla şampiyona rekoru kırarak kadınlar 3000 metre engellide altın madalyanın sahibi oldu.

Çinli Feng Bin, 69,12 metreyle kariyerinin en iyi derecesine imza atarak kadınlar disk atmada şampiyonluğa ulaştı.

Milli atlet Eda Tuğsuz ise kadınlar cirit atma elemelerinde mücadele verdi. Eda üç hakkında da faul yaparak şampiyonaya veda etti.

YORUMLAR
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oregon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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