Spor

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Arjantin'de yapılacak 2024 Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Buenos Aires'te 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada milli takım, C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edecek.