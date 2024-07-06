18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Litvanya'yı 3-1 Yendi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Litvanya'yı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyondaki beşinci maçında Litvanya'yla karşılaştı.
Rakibini 25-27, 25-11, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenen milli takım, şampiyonadaki üçüncü galibiyetini aldı.
Milliler, organizasyondaki altıncı maçında 8 Temmuz Pazartesi günü TSİ 17.30'da Polonya'yla karşılaşacak. Bu müsabaka, Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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