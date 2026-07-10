18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Elendi

Hollanda'da düzenlenen 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, organizasyona grup aşamasında veda etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenör Ahmet Tunçay yönetimindeki milli takımda yer alan Alisa Solak ile İrem Yener ikilisi, gruptaki üçüncü ve son maçında El Salvadorlu Rendon/Medina ikilisine 21-17 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Grup etabını 3 puanla dördüncü sırada tamamlayan milli sporcular, 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'ndan elendi.