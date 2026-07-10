18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Elendi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Elendi

10.07.2026 23:47
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Hollanda'daki şampiyonada milli takım grup aşamasında veda etti, son maçta El Salvador'a kaybetti.

Hollanda'da düzenlenen 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, organizasyona grup aşamasında veda etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenör Ahmet Tunçay yönetimindeki milli takımda yer alan Alisa Solak ile İrem Yener ikilisi, gruptaki üçüncü ve son maçında El Salvadorlu Rendon/Medina ikilisine 21-17 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Grup etabını 3 puanla dördüncü sırada tamamlayan milli sporcular, 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'ndan elendi.

Kaynak: AA

El Salvador, Milli Takım, Hollanda, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Elendi - Son Dakika

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