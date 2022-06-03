18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

03.06.2022 18:17
18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

Türkiye'de 30 Temmuz-7 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye'de 30 Temmuz-7 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10 Haziran Cuma günü toplanarak çalışmalarına başlayacak ay-yıldızlı takım, hazırlıklarını başantrenör Fikret Doğan yönetiminde Bolu'da gerçekleştirecek.

Milli takımın geniş aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Oğuzhan Göktepe, Kerem Kuthan Konan, Anıl İhsan Akgül (Beşiktaş), Demircan Demir, Hasan Kaplan (Bornova Belediyesi Karşıyaka), Baran Aslan, Eren Deniz (Fenerbahçe Koleji), Ege Tan Yıldızoğlu, Efe Mert Şekeroğlu (Galatasaray Nef), Emir Arda Sivas, İbrahim Ethem Yılmaz (Gaziantep Gençlik Gelişim), Özgür Cengiz, Emre Girgin, Arda Duraklar, M. Faruk Yerkazanoğlu (Gelişim Koleji), Baran Yurduşen (Gemlik Basketbol), Zekeriya Yiğit Tekin, Karahan Tuan Efeoğlu, Mehmet Efe Demirel (Lima Spor), Haktan Yavaş, Efe Vatan, Berke İsmailçebi (NEF Vakfı), Buğra Çal (Pınar Karşıyaka), Talha Yiğit Aydın, Kuzey Livaneli (Teşvikiye), Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), İsmet Öztürk (Türk Telekom), Berk Can Akın (Alba Berlin), Derin Mark Saran (Asheville School), Yiğit Hamza Mestoğlu (CB Ucam Murcia), Efe Tahmaz (Partizan), Eray Büyükcangaz (Derby), Erbey Kemal Paltacı (OKK Novi Pazar), Samet Yiğitoğlu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

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