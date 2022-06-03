18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10 Haziran Cuma günü toplanarak çalışmalarına başlayacak ay-yıldızlı takım, hazırlıklarını başantrenör Fikret Doğan yönetiminde Bolu 'da gerçekleştirecek.

Türkiye 'de 30 Temmuz-7 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Kaynak: AA

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