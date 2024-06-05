Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçında milli formayı giydi

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile oynadığı özel maçın 82. dakikasında oyuna dahil olan 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu müsabaka ay-yıldızlıların 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy için de ayrı bir önem taşıdı. Maçın 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Semih, böylelikle ilk kez milli formayı sırtına geçirmiş oldu. - İSTANBUL