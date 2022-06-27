A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları ilk maçında Cezayir'e mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında bugün ev sahibi Cezayir'e 32-27'lik skorla mağlup oldu.

Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 15-14 önde kapatan Cezayir, karşılaşmayı 32-27 kazandı. Karşılaşmayı izleyen A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, A Milli Erkek Takımı'na Cezayir ile oynadıkları maçta tribünden destek verdi.

Okan Halay: "Her maç bizim için ayrı bir tecrübe, ayrı bir düello"

Maç sonrası bir değerlendirmede bulunan Başantrenör Okan Halay, "Maçın bazı bölümlerinde istediklerimizi yaptığımız, bazı bölümlerinde ise yapamadığımız bir maç oldu. Özellikle ikinci devrede, iki defa 3-4 dakika süren kötü performans, seyirci baskısıyla birleşince yenilgi geldi. Takımın genel anlamda mücadelesinden memnunum. Her maç bizim için ayrı bir tecrübe, ayrı bir düello. Maç oynadıkça daha da iyi olacağımıza, gelişeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı Cezayir maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Samet Kamberoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Halil İbrahim Öztürk (4), Genco İlanç, Ali Emre Babacan, Atakan Şirin (2), Gökay Bilim (1), Ömür Pehlivan (5), Durmuş Ali Tınkır (2), Görkem Biçer (4), Şevket Yağmuroğlu (4), Alper Aydın (1), Tolga Durmaz (3), İlkan Keleşoğlu (1)."

MİLLİ TAKIM YARIN İSPANYA İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda İspanya, K. Makedonya, Yunanistan ve Cezayir ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Oran'da 24 February Arzew Spor Salonu'nda oynanacak grup maçlarında Milliler, 28 Haziran'da İspanya ile saat 21.00'de, 1 Temmuz'da K. Makedonya ile saat 21.00'de, gruptaki son maçında ise 2 Temmuz'da Yunanistan ile saat 19.00'da karşılaşacak.

(İHA)