19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

28.06.2022 16:06
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçiler Bengisu Yıldız sekizinci, Bilge Tarhan dokuzuncu oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçiler Bengisu Yıldız sekizinci, Bilge Tarhan dokuzuncu oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular Bengisu Yıldız ile Bilge Tarhan, Artistik Cimnastik Kadınlar Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.

Asimetrik paralel, yer aleti, atlama masası ve denge aletinde yarışan Bengisu Yıldız sekizinci, Bilge Tarhan dokuzuncu oldu.

Öte yandan, yarışmada İtalyan Martina Maggio birinci, bir diğer İtalyan sporcu Asia D'amato ikinci, Fransız Carolann Heduit üçüncü oldu.

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19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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