19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

29.06.2022 14:17
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçiler, bireysel alet finallerinde serilerini sundu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçiler, bireysel alet finallerinde serilerini sundu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, yer aleti finalinde aldığı 13.000 puanla organizasyonu 4'üncü tamamladı.

Bengisu Yıldız, yer aletinde 11.450, atlama masasında 12.300 puan alarak 8'inci oldu.

Nazlı Savranbaşı, asimetrik paralelde 10.200 puanla 8'inci, Bilge Tarhan, atlama masasında 12.700 puanla 7'nci sırada organizasyonu tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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