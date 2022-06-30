Erkekler 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, çeyrek finalden başladığı organizasyonda Bosna Hersekli Bozidar Vucurevıc'i 1-0, Fransız Tizie Gnamien'i ise 10-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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