Filenin Sultanları yarı finalde - Son Dakika
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Filenin Sultanları yarı finalde

30.06.2022 22:30
Filenin Sultanları yarı finalde

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, çeyrek final maçında Tunus'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, çeyrek final maçında Tunus'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda, Filenin Sultanları, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Akdeniz Oyunları'nda üst üste 10. kez adını son 4'e yazdıran millilerin, yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak. Türkiye-Sırbistan yarı final mücadelesi 2 Temmuz cumartesi günü TSİ 12.00'de oynanacak. - İSTANBUL

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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları yarı finalde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları yarı finalde - Son Dakika
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