Filenin Sultanları yarı finalde

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda, Filenin Sultanları, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, çeyrek final maçında Tunus'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Kaynak: İHA

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