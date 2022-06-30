Klasik yay erkeklerde Muhammed Yıldırmış ilk turda, Samet Ak ikinci turda, Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun ise çeyrek finalde rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.

Yarı finalde bir diğer İspanyol Leyre Fernandez Infante'yi yenilen Ezgi, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Ezgi, bronz madalya maçında Fransız Anaelle Florent ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Güney Kıbrıs, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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