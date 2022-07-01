Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. - Son Dakika
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Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

01.07.2022 22:57
Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Son dakika habere göre 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

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9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik... 9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik... Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. - Son Dakika
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