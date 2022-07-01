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Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika: 19. Akdeniz Oyunları'nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. - Son Dakika

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