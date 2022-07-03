Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda eskrim branşında birinci gün tamamlandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kılıçta iki milli eskrimci piste çıktı.
Kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, çeyrek finalde karşılaştığı Cezayirli Saoussen Boudiaf'a 15-12 mağlup olarak organizasyonda 8'inci oldu.
Erkekler kılıçta Enver Yıldırım, tablo-16'da Mısırlı Mohamed Amer'e 15-11 yenildi ve 11'inci oldu.
Yarın epe karşılaşmalarında Gökçe Günaç, Aleyna Ertürk ve Hilmi Taha Ekenler mücadele edecek.
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