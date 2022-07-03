200 metrede şampiyon Ramil Guliyev - Son Dakika
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200 metrede şampiyon Ramil Guliyev

03.07.2022 23:11
200 metrede şampiyon Ramil Guliyev

Türkiye'nin tarihindeki en başarılı atletizm performansını sergilediği 19. Akdeniz Oyunları'nın son gününde Ramil Guliyev'den yedinci altın madalya geldi.

Türkiye'nin tarihindeki en başarılı atletizm performansını sergilediği 19. Akdeniz Oyunları'nın son gününde Ramil Guliyev'den yedinci altın madalya geldi.

Oran'daki 19. Akdeniz Oyunları'nda dört günlük atletizm müsabakaları sona erdi. Son gün finallerinde 2017 dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 200 metrede üst üste ikinci kez Akdeniz Oyunları şampiyonluğu elde ederek tarihe geçti. Guliyev, 20.21'lik derecesiyle bu yılki en iyi derecesini gerçekleştirdi.

BAYRAK TAKIMINDAN GÜMÜŞ

Günün son yarışı olan 4400 metre erkekler bayrakta ise heyecanlı bir son yaşandı. Cezayir'in kazandığı bu yarışta Türkiye, Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello, Sinan Ören ve İsmail Nezir ile mücadele etti. Genç atlet İsmail Nezir, son 80 metrede yaptığı atakla Fransa'yı geride bırakıp İtalya'yla aynı anda finişe ulaştı. İki takım 3: 04.55'lik dereceyle sıralanırken, daha sonra bayrak değişimindeki hata nedeniyle İtalya diskalifiye edilince, milli takım oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

4X400 METREDE KADINLARDAN BRONZ

Kadınlar 4400 metrede ise Fas'ın diskalifiye edilmesiyle birlikte Türkiye, mücadeleyi üçüncü olarak tamamladı. Böylece Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım'dan oluşan dörtlü, oyunlardan bronz madalyayla ayrıldı.

Son gün gelen madalyalarla birlikte Türkiye, toplamda 7 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalyaya ulaştı ve tarihinde ilk kez Akdeniz Oyunları'nda atletizmin madalya sıralamasında birinciliği aldı.

(İHA)

YORUMLAR
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Ramil Guliyev'den altın madalya Ramil Guliyev'den altın madalya 19. Akdeniz Oyunları'nda Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde altın madalya kazandı 19. Akdeniz Oyunları'nda Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde altın madalya kazandı
Kaynak: İHA

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