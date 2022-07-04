Nafia Kuş'tan altın madalya

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Akdeniz Oyunları kadınlar +67 kiloda altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş, tekvandoda kadınlar +67 kilo finalinde Fas'tan Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
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