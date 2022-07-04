Nafia Kuş'tan altın madalya - Son Dakika
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Nafia Kuş'tan altın madalya

04.07.2022 20:36
Nafia Kuş'tan altın madalya

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Akdeniz Oyunları kadınlar +67 kiloda altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Akdeniz Oyunları kadınlar +67 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Nafia Kuş, tekvandoda kadınlar +67 kilo finalinde Fas'tan Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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