19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

03.07.2022 21:36
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 1500 metre serbestte Mert Kılavuz ile kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, bronz madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 1500 metre serbestte Mert Kılavuz ile kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, yüzme branşında yarışlar yapıldı.

Milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500 metre serbestte 15.15.41'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Aynı yarışta 15.10.11'lik derecesiyle Fransız Joris Levy Bouchaut birinci, 15.11.47'lik derecesiyle Yunan Dimitros Markos ikinci oldu.

Ecem Dönmez, Beril Böcekler, Merve Tuncel, Deniz Ertan'dan oluşan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8.05.41'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Erkekler 400 metre serbestte milli yüzücü Batuhan Filiz, 3.50.26'lık derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Aynı yarışta Yunan Dimitris Markos, 3.48.72'lik derecesiyle altın, 3.49.45'lik derecesiyle Fransız Joris Levy Bouchaut gümüş, 3.50.11'lik derecesiyle İtalyan Luca de Tullio ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar sırtüstünde Ekaterina Avramova dördüncü sırayı aldı

Kadınlar 50 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova, 28.29'luk derecesiyle dördüncü oldu.

Aynı yarışta 28.59'luk derecesiyle Sırp Nina Stanisavljevic birinci, 28.68'lik derecesiyle Yunan Anna Ntountounaki ikinci, 28.86'lık derecesiyle Portekizli Rafaela Gomes Amoda üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 50 metre sırtüstünde 25.69'luk derecesiyle Doruk Tekin sekizinci, erkekler 200 metre karışıkta Berke Saka, 2.03.33'lük derecesiyle altıncı oldu.

Emre Gürdenli, Doğa Çelik, Baturalp Ünlü ve Emre Sakçı, 4x100 metre serbestte 3.19.35'lik derecesiyle dördüncü oldu.

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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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