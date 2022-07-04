Milliler günü 7 madalya ile tamamladı - Son Dakika
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Milliler günü 7 madalya ile tamamladı

04.07.2022 21:04
Milliler günü 7 madalya ile tamamladı

19. Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlılar dokuzuncu günü 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.

19. Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlılar dokuzuncu günü 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Türk milli takımı en çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında 103 madalya ile İtalya'nın ardından (147) 2. sırada yer alıyor.

TEKVANDODA ALTIN MADALYA

Milli Taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar +67 kilo finalinde Faslı Fatima Ezzahra'yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Ömer Faruk Dayıoğlu ise, taekwondo 58 kiloda yarı finalde Faslı rakibi Omar Lakehal'e 26-23 yenilerek bronz madalya kazandı.

FİLENİN SULTANLARI GÜMÜŞ MADALYA İLE DÖNÜYOR

Akdeniz Oyunları'nda namağlup finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

MİLLER YÜZMEDE MADALYALARI TOPLADI

19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışık finalinde 2: 12.26 derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Deniz Ertan ise 2: 14.15 derecesiyle bronz madalya elde etti.

4x100 metre bayrak finalinde Ekaterine Avramova, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş ve İlknur Nihan Çakıcı'dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı. 4x100 metre bayrk finalinde Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Baturalp Ünlü'den oluşan erkek milli takımı ise 3: 36.29 derecesiyle bronz madalya sahibi oldu.

Ay-yıldızlılar Akdeniz Oyunları'nda 42 altın, 25 gümüş ve 36 bronz madalya toplayarak toplamda 103 madalya ile 2. sırada yer alıyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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