19 bin 806 oyla belirlenen 2026 FIFPRO Yılın 11'inde Messi ve Haaland da yer aldı

19 bin 806 oyla belirlenen 2026 FIFPRO Yılın 11'inde Messi ve Haaland da yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 FIFPRO Erkekler Yılın 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi ve FIFA tarafından açıklandı. Kadroda kaleci Raya, defansta Hakimi, Cubarsi ve Mendes, orta sahada Rodri, Vitinha ve Bellingham, forvette Yamal, Messi, Mbappe ile Haaland yer aldı.
FIFA, 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı.
2026 FIFPRO Erkekler yılın 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi. Yılın 11'inde yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Raya
Defans: Hakimi, Cubarsi, Mendes
Orta saha: Rodri, Vitinha, Bellingham
Forvet: Yamal, Messi, Mbappe, Haaland
Kaynak: İHA
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