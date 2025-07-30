19. Kunduz Yaylası Geleneksel Yağlı Güreşleri Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kapsamında Düzenlenecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 19.'su düzenlenecek olan Kunduz Yaylası Geleneksel Yağlı Güreşleri, ilk kez Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında organize edilecek. 8-9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek üç günlük etkinlik, başpehlivanları ve güreş tutkunlarını bir araya getirecek.

2025 Kunduz Altın Kemerli Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, güreşlerin bu yıl daha büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "19. Kunduz Yağlı Güreşleri, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 10. ayağı olarak kayıtlara geçecek. Vezirköprü Kunduz Yaylası, 8-9-10 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelecek başpehlivanları ağırlayacak. Yayla atmosferinde üç gün sürecek olan bu organizasyon, ata sporunu ve kültürel değerlerimizi yaşatmak adına büyük bir fırsat. Etkinliğin lig kapsamına alınmasına destek veren başta Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanımız Murat Gül olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkesi bu geleneğe ortak olmaya bekliyoruz"

Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül ise yaptığı açıklamada, "Bu yıl güreşlerimizi lig takvimine alarak daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Bu önemli ata sporunun yaşatılması ve geleceğe taşınması için herkesi Kunduz Yaylası'ndaki heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN