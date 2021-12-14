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19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha - Son Dakika

19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha

14.12.2021 11:59
19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha

19 Mayıs Belediyesi, Pazar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu ve Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi bahçelerine halı saha projelerini tamamlandı.

19 Mayıs Belediyesi, Pazar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu ve Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi bahçelerine halı saha projelerini tamamlandı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlerimize yönelik projelerimiz kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde bu yıl iki adet halı sahayı gençlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda eğitim alabilmesi, spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için okullarımıza halı sahalar kazandırıyoruz. Önceki yıllarda Kumcağız Spor Kompleksi, Yörükler İlk-Ortaokulu, Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlk-Ortaokulu ve Karagöl Mahallerinin ardından bu yıl da Pazar Mahallemizde Atatürk Ortaokulu ve Yeşilova Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi halı saha spor tesislerini ilçemize kazandırdık" dedi.

Halı sahada futbol oynayan öğrencilere kısa bir süre eşlik eden Başkan Topaloğlu, "Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesi halı sahalarımız ilçemize hayırlı olsun. Gençlerimiz mutlu, bizler ise huzurluyuz" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu'na ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri eşlik etti.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Özkan Yamaç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na teşekkür ederek, Samsunspor forması hediye etti. - SAMSUN

19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha
19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha
19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha
19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha
19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha

Osman Topaloğlu, Anadolu Lisesi, Yeşilova, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 19 Mayıs Belediyesi'nden 2 okula halı saha - Son Dakika Spor


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