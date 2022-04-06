19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek - Son Dakika

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Kosova'da 8-10 Nisan'da düzenlenecek CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.
Milli takım grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.
19 Yaş Altı Kız Milli Takımın maç programı şu şekilde:
8 Nisan Cuma: TSİ 17.00 Türkiye-Macaristan
9 Nisan Cumartesi: TSİ 20.00 Türkiye-Estonya
10 Nisan Pazar: TSİ 17.00 Kosova-Türkiye
Milli takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
|ADI SOYADI
|POZİSYONU
|1
|Dilay Özdemir
|Pasör
|2
|Selen Naz Kıran
|Pasör
|3
|Beren Yeşilırmak
|Pasör Çaprazı
|4
|Pelin Eroktay
|Pasör Çaprazı
|5
|Berka Buse Özden
|Orta Oyuncu
|6
|Begüm Kaçmaz
|Orta Oyuncu
|7
|Bengisu Aygün
|Orta Oyuncu
|8
|Miray Gözübüyük
|Smaçör
|9
|Liza Safronova
|Smaçör
|10
|Fatma İklimya Demir
|Smaçör
|11
|Tuanna Mallı
|Smaçör
|12
|Berre İnce
|Libero
Kaynak: AA
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