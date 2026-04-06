19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Real Sociedad’ın genç oyuncusu Ibai Aguirre, profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkarak önemli bir adım attı. 19 yaşındaki futbolcu, bu özel anın ardından yaşadığı mahallede büyük bir coşkuyla karşılandı.
İspanyol ekibi Real Sociedad formasıyla ilk kez sahaya çıkan Aguirre, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Genç oyuncunun performansı ve sahaya çıkması, çevresinde büyük heyecan yarattı.
Maçın ardından mahallesine dönen Aguirre, arkadaşları tarafından adeta kahraman gibi karşılandı. Genç futbolcu için yapılan bu sürpriz karşılama, duygusal anlara sahne oldu.
