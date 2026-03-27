Üye Girişi
Son Dakika Logo

1920 Koşusu'na İlgi Büyüyor

27.03.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuz Enis Peru, 5 Nisan'daki '1920 Koşusu'na katılımın yüksek olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Başkan Yardımcısı Oğuz Enis Peru, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla 5 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek 10 kilometrelik "1920 Koşusu"na büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Oğuz Enis Peru, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek koşuya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Peru, etkinliğin anlam ve önemine değinerek, "Öncelikle böyle bir organizasyona sağladıkları katkı için TRT Spor ailesine çok teşekkür ediyoruz. 1920 Koşusu, adından da anlaşılacağı üzere milli mücadele ruhunu tekrardan yaşatmak için düzenlediğimiz bir organizasyon." dedi.

"1920'nin önemi şu, hem Anadolu Ajansının hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) kurulduğu tarih olduğu için önemli bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz." diyen Peru, yarışın geniş katılımla gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi."

Koşunun uluslararası katılıma da açık olacağını belirten Peru, "Yarış için 1500 kişi kontenjan ayırmıştık. Şu ana kadar 1000'e yakın kayıt yaptıran oldu. Önümüzdeki günlerde bunun 1500'ü geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden belki de ek kontenjan açmayı bile düşünebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Parkur hakkında da bilgi paylaşan Peru, şunları kaydetti:

"Çok keyifli bir parkur atletizm sporcularını bekliyor. Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak yarış, yine aynı noktada sona erecek. Anıtkabir'in etrafında koşulacak şekilde 10 kilometrelik çok güzel bir parkur olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Anadolu Ajansının kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü böylelikle anmış olacağız."

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Anadolu Ajansı bünyesinde kurulan spor kulübüne de değinen Peru, "Cumhuriyetimizin 100. yılında kurduğumuz bir spor kulübümüz var. Bu kulüple çalışanlarımızı ve ailelerini spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Sporseverleri 5 Nisan'da Anadolu Ajansı önünden başlayacak koşuya bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ankara, Kültür, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:07:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.