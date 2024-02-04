1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen son futbolcu Kurt Hamrin hayatını kaybetti

1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen hayattaki son futbolcu İsveçli Kurt Hamrin, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İsveç futbolu, en büyük ustalarından birini kaybetti. Hamrin'i unutulmaz bir efsane yapan sadece kariyeri, golleri, pasları ve sağ kanattaki performansı değildi. Oynadığı her takımda vefalı ve popüler bir insandı. İsveç futbolu, Hamrin'i büyük bir samimiyet ve şükranla anıyor." ifadeleri kullanıldı.
Sağ kanat oyuncusu Hamrin, ülkesinde AIK ve IFK Stockholm, İtalya'da Juventus, Padova, Fiorentina, Milan ve Napoli formaları giydi. Milan'da birer kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) şampiyonluğu yaşayan İsveçli futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Fiorentina'da ise 2 İtalya Kupası ve bir defa Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi elde etti.
Ayrıca Hamrin, attığı 190 golle Serie A tarihinin en skorer oyuncuları arasında 9. sırada yer aldı.
İsveç formasıyla 32 maçta 17 gol kaydeden Hamrin, 1958 Dünya Kupası'nda rakip fileleri 4 kez havalandırarak takımının finale çıkmasında büyük rol oynamıştı. İsveç, ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde Pele, Garrincha, Vava ve Mario Zagallo gibi isimlerin görev aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilmişti.
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