1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı

10.04.2022 17:53
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı

Sahasında Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak grubu lider tamamlayan 1984 Muşspor, 3. Lig için play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Sahasında Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak grubu lider tamamlayan 1984 Muşspor, 3. Lig için play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta 33 puanla son haftaya lider olarak giren 1984 Muşspor, en yakın takipçisi Bağlar Belediyespor ile play-off için karşı karşıya geldi. Evinde Bağlar Belediyespor'u ağırlayan sarı-beyazlılar, ilk yarıyı rakip takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı. Maçın ikinci yarısında beraberlik golünü bulan 1984 Muşspor, 90 dakikayı 1-1'lik skorla tamamlayarak grup lideri oldu. Play-off'lara katılmaya hak kazanan sarı-beyazlı ekip, 3. Lig için ter dökecek.

"Hedefimiz zaten 3. Lig"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Maşallah Kandemir, play-off'lara kaldıklarını ifade ederek, "Büyük ihtimalle maçımız Erzincan'da olacak. 4 puan toplayan 3. Lig'e çıkacak. Hedefimiz zaten 3. Lig'di. Bugünkü atmosfer çok güzeldi. Neredeyse heyecandan ağladım. Küçük büyük demeden şu anda herkes maçta yanımızda oldu. Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah sonunda 3. Lig'e çıkarız. Burada en çok taraftarın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Taraftarlar, maçın ardından şehir merkezinde araçlarla konvoy oluşturarak kutlama yaptı. - MUŞ

1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı
1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyespor berabere kaldı Bağlar Belediyespor berabere kaldı Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Diyarbakır, Play Off, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: 1984 Muşspor BAL'ı lider tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement