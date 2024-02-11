1984 Muşspor, Bergama Sportif Faaliyetleri'ni 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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1984 Muşspor, Bergama Sportif Faaliyetleri'ni 3-0 mağlup etti

1984 Muşspor, Bergama Sportif Faaliyetleri\'ni 3-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bergama Sportif Faaliyetleri'ni 3-0 mağlup etti. İlker Avşar, Furkan Gedik ve Efe Karaoğlu'nun attığı gollerle Muşspor galibiyete ulaştı.

11.02.2024 17:41
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TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bergama Sportif Faaliyetleri 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Alper Oran, Abdullah Melih Karaduman, Uğur Çakmak

1984 Muş Spor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan (Ömer Çetinbaş dk. 63), İlker Avşar (Bertuğ Başdemir dk. 62), Ahmet Abdullah Çakmak (Ozan Papaker dk. 63), Mervan Yusuf Yiğit (Mehmet Ersavaş dk. 74) Ebu Sıddık Çelik, Furkan Gedik (Ayetullah Korkmazer dk. 89), Osman Kocaağa, Kadir Yazıcı

Bergama Sportif Faaliyetler: Doğukan Özçimen, Ali Fırat Okur (Kağan Topçu dk. 46), Ferhat Çulcuoğlu (Güven Güneri dk. 56), Burak Göksel (Ferhat Öztaşdelen dk. 56), İbrahim Şirin (Berkant Alpşanlı dk. 75), Erhan Şentürk, Yakup Anıl Karadağ, Arda Okumuş, Mert Çakar, Fuat Duran, Berkay Aykurt (Yusuf Can Abay dk. 26)

Sarı kartlar: Mahsun Çapkan (dk. 44) (1984 Muşspor) Ali Fırat Okur (dk. 46), İbrahim Şirin (dk. 75) (Bergama Sportif Faaliyetler)

Goller: İlker Avşar (dk. 11), Furkan Gedik (dk. 25), Efe Karaoğlu (dk. 86 Pen.) (1984 Muşspor) - MUŞ

Kaynak: İHA

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