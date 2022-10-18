- 1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

MUŞ - Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak olan 1984 Muşspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

1984 Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Muş temsilcisinde Teknik Direktör Serdar Sabuncu, "İngiltere'de konferans liglerinin, alt liglerden birçok takımın kendi köy sahalarında bile Premier Lig ve Championship takımlarını ağırladıklarını görüyorsunuz. O şehre heyecan katıyor. Bizim alt lig takımlarının seri başı olmamasından dolayı biz sürekli deplasmanlara gitmek zorunda kalıyoruz. Bunların bize yorgunluk açısından, maliyet açısından ve kadro derinliğinin üst lig takımlarına oranla biraz daha küçük olmasından dolayı eksileri oluyor. 21 kişilik kadrolarla üst lig takımları maçlara çıkarken, bizler 18 kişilik kadrolarla maça çıkıyoruz. Bu bile adalet konusunda insanı biraz üzmüyor değil. İnşallah önümüzdeki sezonlarda bu düzenleme iyi bir şekilde daha renkli hale getirilebilir, daha heyecanlı hale getirilebilir. Sonuç olarak biz Muşspor'u temsil ediyoruz, Muş'u temsil ediyoruz, çocuklarımızı temsil ediyoruz. Maça çıkıp yine pozitif futbolu, oyun felsefemizin dışına çıkmadan oynayacağız. Oyunu kazanmaya çalışacağız. Oyunu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Skorun ne olacağını da hep beraber göreceğiz" dedi.