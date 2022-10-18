1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

18.10.2022 17:09

- 1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak olan 1984 Muşspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

- 1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

MUŞ - Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak olan 1984 Muşspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

1984 Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Muş temsilcisinde Teknik Direktör Serdar Sabuncu, "İngiltere'de konferans liglerinin, alt liglerden birçok takımın kendi köy sahalarında bile Premier Lig ve Championship takımlarını ağırladıklarını görüyorsunuz. O şehre heyecan katıyor. Bizim alt lig takımlarının seri başı olmamasından dolayı biz sürekli deplasmanlara gitmek zorunda kalıyoruz. Bunların bize yorgunluk açısından, maliyet açısından ve kadro derinliğinin üst lig takımlarına oranla biraz daha küçük olmasından dolayı eksileri oluyor. 21 kişilik kadrolarla üst lig takımları maçlara çıkarken, bizler 18 kişilik kadrolarla maça çıkıyoruz. Bu bile adalet konusunda insanı biraz üzmüyor değil. İnşallah önümüzdeki sezonlarda bu düzenleme iyi bir şekilde daha renkli hale getirilebilir, daha heyecanlı hale getirilebilir. Sonuç olarak biz Muşspor'u temsil ediyoruz, Muş'u temsil ediyoruz, çocuklarımızı temsil ediyoruz. Maça çıkıp yine pozitif futbolu, oyun felsefemizin dışına çıkmadan oynayacağız. Oyunu kazanmaya çalışacağız. Oyunu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Skorun ne olacağını da hep beraber göreceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Samsunspor, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: 1984 Muşspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement