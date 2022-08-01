2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı

İstanbul'da düzenlenecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul 2023'ün sosyal sorumluluk alanında iş birliği yaptığı Darülaceze'de düzenlenen organizasyona, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, atletizm kulüplerinin temsilcileri, sporcular katıldı.

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar, federasyonun yüzüncü yılında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Federasyon olarak 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı ülkemizde yapmak için ciddi emek verdik. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri, kulüplerimiz ve bütün ekibimizle çok çalışarak bu organizasyonu ülkemize aldık. Bugüne kadar majör bir organizasyon yapmamıştık. Cumhuriyet'in ve federasyonumuzun yüzüncü yılında bu organizasyonu paydaşlarımızla birlikte İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bize destek olan herkese, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Burası bir medeniyeti, bir milletin geçmişini geleceğiyle buluşturan, yaşlıya saygıyı gösteren, kadim bir millet anlayışının fotoğrafı. Köklerinize ne kadar bağlı olursanız, atalarınızı ne kadar sayar ve severseniz, gelecek nesiller de bu milletin kalkınmasında değer sahibi olurlar. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sayın başkanımızın iyi niyet mektubu ile birlikte İBB uluslararası anlamda sorumluluk almıştır. Bu anlamda federasyonla birlikte yaptığımız çok kapsamlı, donanımlı organizasyonlar vardır. Sıkı iş birliklerimizin cereyan ettiği, federasyonun bize, bizim federasyona destek sağladığımız bir iş birliği içindeyiz. İlk defa İstanbul'a gelecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın düzenlenmesinde pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum."

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov ise gönderdiği video mesajında, "Federasyonun yüzüncü yılını tebrik ederim. Bu şampiyonayı desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Bu, Türk atletizmi için tarihi bir an olacak. Türkiye son 20 yılda Avrupa'nın önde gelen atletizm ülkelerinden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise Darülaceze'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Bu projelerin arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız var. Öyle olmasa bu projeleri yapma şansımız olmazdı. Burası hiçbir karşılık beklemeden 127 yıldır hizmet veren bir kurum. Misafirlerimizin geneli genç ama yaşlanınca bu işi anlarsınız. Allah, adamı elden ayaktan düşürmesin. Bu tip yerler yapmak cami yapmak kadar önemli. Kimsenin sokakta ölmesine gönüller razı olmaz. Dünya standartlarının çok üstündeyiz. Yeni projelerimiz dünyanın örnek alacağı bir proje olacaktır. Yabancıların burada gördükleri, bütün Avrupa'nın dikkatini çekiyor ve uzun süre inceliyorlar. Pandemi döneminde burada entübe, yoğun bakımlık olan yoktu. Bizim insanımız, bizim medeniyetimizde yetişenler, yaşlıya bakmanın ayrı bir değeri olduğunu bilen insanlar. Millet ve devlet olarak bize de bu yakışır." diye konuştu.

Organizasyonun elçi sporcularından Berke Akçam, Şilan Ayyıldız ve Tuğba Danışmaz, temiz hava, su ve geri dönüşümle ilgili mesajlar verdiler. Sporcular aynı zamanda galibiyet ve erdemin simgesi olan defne fidanına can suyu döktüler.

Tanıtım toplantısı plaket takdimi ile sona erdi.