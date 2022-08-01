2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı

01.08.2022 21:05
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı

2-5 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul 2023'ün sosyal sorumluluk alanında iş birliği yaptığı Darülaceze'de düzenlenen organizasyona, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, atletizm kulüplerinin temsilcileri, sporcular katıldı.

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar, federasyonun yüzüncü yılında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Federasyon olarak 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı ülkemizde yapmak için ciddi emek verdik. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri, kulüplerimiz ve bütün ekibimizle çok çalışarak bu organizasyonu ülkemize aldık. Bugüne kadar majör bir organizasyon yapmamıştık. Cumhuriyet'in ve federasyonumuzun yüzüncü yılında bu organizasyonu paydaşlarımızla birlikte İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bize destek olan herkese, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Burası bir medeniyeti, bir milletin geçmişini geleceğiyle buluşturan, yaşlıya saygıyı gösteren, kadim bir millet anlayışının fotoğrafı. Köklerinize ne kadar bağlı olursanız, atalarınızı ne kadar sayar ve severseniz, gelecek nesiller de bu milletin kalkınmasında değer sahibi olurlar. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sayın başkanımızın iyi niyet mektubu ile birlikte İBB uluslararası anlamda sorumluluk almıştır. Bu anlamda federasyonla birlikte yaptığımız çok kapsamlı, donanımlı organizasyonlar vardır. Sıkı iş birliklerimizin cereyan ettiği, federasyonun bize, bizim federasyona destek sağladığımız bir iş birliği içindeyiz. İlk defa İstanbul'a gelecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın düzenlenmesinde pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum."

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov ise gönderdiği video mesajında, "Federasyonun yüzüncü yılını tebrik ederim. Bu şampiyonayı desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Bu, Türk atletizmi için tarihi bir an olacak. Türkiye son 20 yılda Avrupa'nın önde gelen atletizm ülkelerinden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise Darülaceze'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Bu projelerin arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız var. Öyle olmasa bu projeleri yapma şansımız olmazdı. Burası hiçbir karşılık beklemeden 127 yıldır hizmet veren bir kurum. Misafirlerimizin geneli genç ama yaşlanınca bu işi anlarsınız. Allah, adamı elden ayaktan düşürmesin. Bu tip yerler yapmak cami yapmak kadar önemli. Kimsenin sokakta ölmesine gönüller razı olmaz. Dünya standartlarının çok üstündeyiz. Yeni projelerimiz dünyanın örnek alacağı bir proje olacaktır. Yabancıların burada gördükleri, bütün Avrupa'nın dikkatini çekiyor ve uzun süre inceliyorlar. Pandemi döneminde burada entübe, yoğun bakımlık olan yoktu. Bizim insanımız, bizim medeniyetimizde yetişenler, yaşlıya bakmanın ayrı bir değeri olduğunu bilen insanlar. Millet ve devlet olarak bize de bu yakışır." diye konuştu.

Organizasyonun elçi sporcularından Berke Akçam, Şilan Ayyıldız ve Tuğba Danışmaz, temiz hava, su ve geri dönüşümle ilgili mesajlar verdiler. Sporcular aynı zamanda galibiyet ve erdemin simgesi olan defne fidanına can suyu döktüler.

Tanıtım toplantısı plaket takdimi ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp (2) Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp (2) Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Arthur Masuaku, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Kaynak: AA

Darülaceze, İstanbul, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın lansmanı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement